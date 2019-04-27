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GÜNCELLEME - Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Üretim ve satış yapılan 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolu üzerinde bulunan tekstil fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Üretim ve satış yapılan üç katlı fabrikadaki alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 130 kişilik ekip ve 47 araçla müdahale ediliyor.

Denizli-Pamukkale yolu üzerinde bulunan ve turistler için de satış mağazasının bulunduğu tesise gelen çalışanlar, depodaki malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda tankerlerle su takviyesi yapıldı.

Yangın nedeniyle kara yolunun Pamukkale istikameti ulaşıma kapatıldı.

Fenalık geçiren fabrika işçilerine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. 250 kişinin istihdam edildiği öğrenilen fabrikanın yanışını çalışanlar gözyaşları içinde izledi.

Çalışanlardan Rıdvan Demir, ekmek kapıları yandığı için çok üzüldüğünü belirterek, "Geceden beri içeriden kurtarabildiğimiz ürünleri kurtarmaya çalıştık. Burası yüzlerce kişinin ekmek yediği bir yerdi. Çok üzgünüz, söylenecek bir şey yok." diye konuştu.

İçinde tekstil ürünleri ile kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli fabrika tekstil yangın

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