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GÜNCELLEME - Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan biri polis 12 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda gözaltına alınan, bilgi sızdırdığı iddia edilen polisin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Honaz ilçesinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır süren takibin ardından 14 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon bölgesini drone ile kontrol altında tuttu.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Aramalarda 150 polis görev aldı, "Cahaco" ile "Jiby" isimli dedektör köpekler de kullanıldı.

Ev ve otomobillerdeki aramalarda 79 gram sentetik uyuşturucu, 203 gram eroin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap ile 4 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, hassas terazi, 4 bin 100 lira ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı otomobildeki aramada uyuşturucunun, direksiyon kutusunun içine saklandığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan biri polis memuru 12 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen polis memuru A.K'nin, daha önceki operasyonlarda bilgi sızdırdığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
bağımlı narkotik polis ticaret tutuklama uyuşturucu

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