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GÜNCELLEME - Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 aydır sürdürdüğü takibin ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler ayrıca operasyon yapılan bölgeyi drone ile de kontrol altında tuttu.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Aramalara 100 polisin yanı sıra iki dedektör köpek de katıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca, 3 cep telefonu, hassas terazi ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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