HABER

GÜNCELLEME - Denizli'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

Yamaç paraşütüyle Dinamit Tepesi mevkisinden havalandıktan sonra Hierapolis Antik Kenti'ne düşen Aşkın Bakır yaşamını yitirdi DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir yamaç paraşütü sporu yapan ve P4 sertifikası için eğitim uçuşu gerçekleştiren 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Dinamit Tepesi mevkisinden saat 14.54'te havalandıktan 2 dakika 47 saniye sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama çalışmasının ardından Bakır, Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatronun yakınlarında bir tepenin yamacında bulundu.

Sağlık ekipleri, Aşkın Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Bakır'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından tepeden indirildi.

Havalandıktan sonra türbülans sonucu dengesini kaybederek sert düşüş yapan ve kayaya çarparak yaşamını yitiren Bakır'ın arkadaşları da paraşütünü toplayarak aşağıya indirdi.

Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Pamukkale'ye geldiği öğrenilen Bakır'ın uzun süredir profesyonel yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiği, P4 sertifikası almak için eğitim uçuşu gerçekleştirdiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
GÜNCELLEME - Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiasıGÜNCELLEME - Amatör boksörün darbedilerek öldürüldüğü iddiası
Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (2)Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Pamukkale sertifika uçuş yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.