GÜNCELLEME - Denizli'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir yamaç paraşütü sporu yapan ve P4 sertifikası için eğitim uçuşu gerçekleştiren 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Dinamit Tepesi mevkisinden saat 14.54'te havalandıktan 2 dakika 47 saniye sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama çalışmasının ardından Bakır, Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatronun yakınlarında bir tepenin yamacında bulundu.

Sağlık ekipleri, Aşkın Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Bakır'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından tepeden indirildi.

Havalandıktan sonra türbülans sonucu dengesini kaybederek sert düşüş yapan ve kayaya çarparak yaşamını yitiren Bakır'ın arkadaşları da paraşütünü toplayarak aşağıya indirdi.

Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Pamukkale'ye geldiği öğrenilen Bakır'ın uzun süredir profesyonel yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiği, P4 sertifikası almak için eğitim uçuşu gerçekleştirdiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

