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GÜNCELLEME - Denizli'de yolcu minibüsünün çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:45 | Son Güncelleme

Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki Zinnur Tomay'ın, okul harçlığını çıkartmak için sömestir tatilinde çalışmaya başladığı iş yerine gittiği öğrenildi HAYATINI KAYBEDEN YAYANIN İSMİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, Sarayköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Tomay'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tomay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tomay'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Kaya ise gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, minibüsün çarptığı görülüyor.

- Yarıyıl tatilinde harçlığını çıkartmak için işe girmiş

Üzerinde kimlik kartı bulunmadığı için parmak izinden kimliği anlaşılan Tomay'ın, Cumhuriyet Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi.

Tomay'ın, yarıyıl tatilinde bir giyim mağazasında harçlığını çıkartmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan minibüs sürücüsü Kaya'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Tatil trafik kazası yaya yol

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