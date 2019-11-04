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GÜNCELLEME - Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 22:13 | Son Güncelleme

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar'a seyreden Ufuk Solak (50) idaresindeki 20 AUB 98 plakalı otomobil, Karşıyaka Pamukkale kavşağı mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Solak'ın kullandığı otomobil, önce Şahin Abay yönetimindeki 20 R 7410 plakalı otomobile daha sonra Hüseyin Çapan'ın kullandığı 20 BJ 081 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sürücü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Solak, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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