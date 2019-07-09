GÜNCELLEME - Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı kişi ile yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıktıktan sonra Kocadere Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) ile tartışan M.Ö, kavgaya dönüşen olay sırasında amca ile yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

M.Ö. bugün sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

