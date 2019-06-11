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GÜNCELLEME - Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

Zanlıların, maktul ve oğlunun kavga ettiği bakımevindeki hemşirenin yakınları olduğu, baba ve oğlunu ifadeye çağırma süsü vererek tuzağa düşürdükleri belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, cinayet ve yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Bu arada jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, maktul Osman Kurt ile yaralanan oğlu Özgür Kurt'un kavga ettiği, Pamukkale ilçesindeki özel bir bakımevi çalışanı hemşirenin yakınları olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ekipler, zanlıların, olay günü telefonla aradıkları Osman Kurt'u, kendilerini jandarma olarak tanıttıktan sonra karakola çağırma bahanesiyle tuzağa düşürdükleri ve plakalarını çıkarttıkları 3 otomobille baba ve oğlunun yollarını kestiğini belirledi.

- Olay

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60), kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınlarını görmeye gittikleri sırada bir görevliyle kavga etmişti. Daha sonra ifade vermek üzere jandarma karakoluna doğru yola çıkan baba Kurt ve oğlu Özgür Kurt'un (40) bulunduğu otomobil, önü kesilerek Çamköy Mahallesi girişinde durdurulmuş, darbedilen baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu ise hastaneye kaldırılmıştı.

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cinayet darp Gurbetçi

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