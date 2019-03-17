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GÜNCELLEME- Denizli'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:34 | Son Güncelleme

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili 2 kişi Aydın'da yakalandı - Denizli'ye getirilen zanlılar mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili Aydın'da yakalanan iki kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde önceki gece yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Oğuzhan Karabağ'ın (27) ölümüyle ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganların, geçen yıl öldürülen inşaat firması sahibi Mehmet Yamer'in kardeşi Raif Yamer ile yanında çalışan işçisi Gürsel Demiröz olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli Emniyet Müdürlüğünün, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda Raif Yamer ile Gürsel Demiröz gözaltına alındı.

İki şüpheli daha sonra Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları öğrenilen zanlıların, emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri belirtildi.

İki zanlının, takip ettikleri Karabağ'ı eğlence mekanından çıkıp otomobiline binince tabanca ile ateş ederek öldürdükleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yamar ve Demiröz, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Oğuzhan Karabağ'ın babası ve ağabeyi, 9 Kasım 2018'de Merkezefendi ilçesinde inşaat firması sahibi Mehmet Yamer'in (40) öldürülmesi ve sekreteri Revzan Akbulut'un yaralanmasına ilişkin cinayetin azmettiricisi oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı.

-Olay

Emlak müşavirliği yaptığı öğrenilen Oğuzhan Karabağ, önceki gece 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Oğuzhan Karabağ'ın cenazesi, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta toprağa verilmiş, cinayet davasına ilişkin tutuklu bulunan babası Halil ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında katılmıştı.

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