GÜNCELLEME- Denizli'deki silahlı saldırı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili Aydın'da yakalanan iki kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde önceki gece yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Oğuzhan Karabağ'ın (27) ölümüyle ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganların, geçen yıl öldürülen inşaat firması sahibi Mehmet Yamer'in kardeşi Raif Yamer ile yanında çalışan işçisi Gürsel Demiröz olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli Emniyet Müdürlüğünün, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda Raif Yamer ile Gürsel Demiröz gözaltına alındı.

İki şüpheli daha sonra Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları öğrenilen zanlıların, emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri belirtildi.