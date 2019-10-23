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GÜNCELLEME - Denizlispor basın toplantısında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 20:26 | Son Güncelleme

Başkan Ali Çetin'in kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu basın toplantısı sırasında salona girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler, polis ekipleri tarafından tesisten uzaklaştırıldı GELİŞMELER EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlediği ve yerel televizyon kanalından da canlı yayınlanan basın toplantısında, kulübün önceki dönemden gelen borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu sırada tesislere gelen ve toplantının düzenlendiği salona girmek isteyen eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişiye kulübün güvenlik görevlileri izin vermedi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Süleyman Urkay ve yanındaki iki kişiyi, tesisten uzaklaştırarak emniyete götürdü.

Başkan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzücü bir durum yaşadıklarını, konuyu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade etti.

Çetin, "Bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahcup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

Polis ekipleri olaya karıştıkları belirtilen Süleyman ve kardeşi Zafer Urkay ile Tuncay Berber'i ifadesine başvurmak için Bereketli Polis Merkezine götürdü.

Burada işlemleri tamamlanan söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekipleri, Denizlispor tesislerinde güvenlik önlemi aldı.

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arbede basın toplantısı Denizlispor

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