HABER

GÜNCELLEME - Dere kenarında yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dere yatağında yaralı bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü - Çocuğu yaralı bulduklarını ihbar eden baba oğul ile başka bir şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ GÜNCELLENDİ, CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.I, Boğazpınar Mahallesi'ndeki dere kenarında yaralı bir halde yatan çocuk olduğu ihbarında bulundu.

İki yaşındaki Alptuğ Özel olduğu belirlenen çocuk, babası Hasan Özel ve yakınlarınca Manyas Devlet Hastanesine götürüldü. Alptuğ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alptuğ Özel'in yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu kamyonun, Alptuğ Özel'i yaralı halde görerek ailesine bilgi veren E.I'nın oğlu F.I'ya (26) ait olduğu tespit edildi.

E.I. ve oğlu F.I. ile A.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, çocuğun cenazesi öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Alptuğ Özel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile vatandaşlar katıldı.

Baba Hasan Özel'in mezarlıkta taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Minik öğrenciler, ‘ifaiyeci amca’larının elini öpüp, kutladıMinik öğrenciler, ‘ifaiyeci amca’larının elini öpüp, kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir ceset Çocuk Dere Manyas

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da deprem sonrası büyük panik! Trafik kilitlendi (İBB yol durumu)

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.