HABER

GÜNCELLEME - Deri fabrikasında esrar üreten iş insanına suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Uşak'ta sahibi olduğu deri fabrikasında özel düzenekle ürettiği esrarı, jandarma ekiplerine satmaya çalışan iş insanı tutuklandı - 1 kilo 520 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda, fabrikada bir odanın esrar imalathanesine çevrildiği belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Uşak'ta Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir deri fabrikasında özel düzenekle ürettiği esrarı jandarmaya satmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deri fabrikasının sahibi M.T'nin (28) esrar sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, M.T. ile iletişim kurdu.

Alıcı gibi davranan jandarma ile merkeze bağlı Yapağılar köyüne gitmek isteyen M.T'nin otomobili dün öğle saatlerinde köy yakınlarında durduruldu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 690 gram kubar esrar ele geçirdi, iş insanı M.T'yi gözaltına aldı.

- Fabrikada esrar üretim odası bulundu

Mahkemeden alınan arama kararıyla şüphelinin sahibi olduğu fabrikada arama yapan jandarma ekipleri, esrar üretimi yapılan özel bir oda tespit etti.

Toprak zeminli odada ışık ve ısı kaynakları, çok sayıda saksı, havalandırma sistemi, vantilatör ve dijital sıcaklık ölçer cihazları bulan ekipler, burada da 830 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Zanlı M.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değilHPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil
Veteriner hekimlerin sorunları TBMM’deVeteriner hekimlerin sorunları TBMM’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deri fabrikası düzenek esrar kubar esrar uşak

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.