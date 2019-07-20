HABER

GÜNCELLEME - Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Buldan istikametinden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki 03 AAS 436 plakalı kamyon, Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) idaresindeki 20 RP 382 plakalı yem yüklü traktöre çarptı.

Kamyon sürücüsü Hasan Karatabak kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Şirin, ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Şirin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada hayvan yemlerinin yola dökülmesi nedeniyle Buldan-Alaşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Mersin’de, Türkiye’nin ilk barınak pet kuaförüMersin’de, Türkiye’nin ilk barınak pet kuaförü
Kent merkezinde böyle yürüdüler! Amaçları ise...Kent merkezinde böyle yürüdüler! Amaçları ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarıgöl trafik kazası traktör

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 600 bin TL ödülle aranan terörist Meryem Aksu etkisiz hale getirildi

600 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Tunceli'de çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle yürüdüler

Kent merkezinde böyle yürüdüler! Amaçları ise...

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.