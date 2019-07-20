GÜNCELLEME - Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Buldan istikametinden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki 03 AAS 436 plakalı kamyon, Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) idaresindeki 20 RP 382 plakalı yem yüklü traktöre çarptı.

Kamyon sürücüsü Hasan Karatabak kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Şirin, ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Şirin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada hayvan yemlerinin yola dökülmesi nedeniyle Buldan-Alaşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

