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GÜNCELLEME - Dinar'da 2 kız kardeşin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kız kardeşlerini öldürdüğünü itiraf eden ağabey Bayram Ş. tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde 2 kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf eden ağabey, tutuklandı.

İlçeye bağlı Çayüstü köyündeki evlerinde kız kardeşleri Aysel (20) ve Hatice Ş'yi (16) öldürdüğünü itiraf eden Bayram Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde yaşayan Aysel ile kardeşi Hatice Ş. evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunmuş, kız kardeşlerin cesetleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Otopside, kız kardeşlerin silahla öldürüldüğü ve Aysel Ş'nin 5 aylık hamile olduğu belirlenmişti.

Kızların gözaltına alınan anne ve babaları serbest bırakılırken, ağabeyleri Bayram Ş'nin adli tıp raporunun çıkmasından sonra suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

Suç aleti tabanca, Bayram Ş'nin yer göstermesiyle, olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta toprağa gömülü halde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi cinayet

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