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GÜNCELLEME - Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

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KUVEYT (AA) - Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan parfüm markasının tanıtımı için gittiği Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu.

Kendi adıyla çıkarılacak parfümün tanıtım etkinliğine katılmak için Kuveyt'e gelen Düzyatan, başkent Kuveyt'teki Al Hamra Tower'da sevenleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya oyuncunun yüzlerce hayranı katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisi müziklerinin çalındığı buluşmada, hayranları, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Düzyatan, yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren 'First Impression' parfüm markasının lansmanını gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın kuzeni ünlü bir parfüm grubunun sahibi iş adamı Şeyh Macid es-Sabah'la yaptığı anlaşmada üretilen parfüm Kuveyt'te Al Hamra Tower'da seçkin misafirlere tanıtıldı.

Parfüm ilk olarak Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da satışa sunulacak.

Engin Altan Düzyatan tanıtım gecesi etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu proje için büyük heyecan duyuyorum. Uzun zamandır üstünde titizlikle çalıştığımız uluslararası bir iş oldu. Dünyada birçok başarılı ismin parfüm üreticisiyle bunu hazırlamak müthiş bir güvendi." dedi.

Etkinlik öncesi sanatçıyı Kuveyt'e davet eden şirketin düzenlediği yemek programına ise Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yanı sıra diğer diplomatik temsilciler ve Kuveyt Emirlik ailesi mensuplarından üst düzey katılım gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
engin altan düzyatan Kuveyt

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