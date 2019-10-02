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GÜNCELLEME - Diş hekiminin yanlış tedavi sonucu öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Trafik kazası sonrası gittiği hastanede yanlış teşhis ve tedaviye bağlı damar yaralanması ile beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı - Cenaze Alanya ilçesinde toprağa verildi CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik kazası sonrası gittiği hastanede yanlış teşhis ve tedaviye bağlı damar yaralanması ile beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, toprağa verildi.

Alanya ilçesindeki ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan Urhan'ın, 12 Eylül 2018'de geçirdiği trafik kazası sonrası kol kırığı teşhisiyle tedavi edildiği hastanede, yanlış teşhis ve tedavi sonucu damar yaralanması ve beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir yıldır yaşam mücadelesi veren Urhan, dün yaşamını yitirdi. Urhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

- "İhmal değil cinayete teşebbüs"

Diş hekiminin eşi Halis Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin, arkadaşının kullandığı otomobilin trafik kazasına karışmasının ardından yaralandığını ve kaza yerine 100 metre uzaklıktaki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Eşinin kolunun yanlış şekilde alçıya alındığını, daha sonra platin takılması için yapılan ameliyatta da atar damarının kesildiğini öne süren Urhan, "Eşimin ölümü ihmal değil, cinayete teşebbüstür. Yarım alçı yerine tam alçı yapılsaydı ameliyata gerek kalmazdı. Ameliyatı yapan doktor da eşimin atar damarını kesti, yanlış bağladı. Buna rağmen kalp-damar cerrahını çağırmadı. Eşimin ölümüne neden olanlarla bugüne kadar savaştım, savaşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

- Eşim ihmal nedeniyle öldü

Cenaze, ardından Alanya ilçesine getirildi. Burada kılınan namazın ardından Urhan'ın cenazesi Oba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diş hekimi Urhan'ın meslektaşlarının da katıldığı cenaze töreninde eşi Halis Urhan, "Eşim ihmal nedeniyle öldü. Çok üzgünüm." diye gözyaşı döktü.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili doktorlar hakkında inceleme başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Diş Hekimi Kaza

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