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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır el yapımı patlayıcı terör saldırısı

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