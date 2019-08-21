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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAY BİLGİLER EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek mahallesinde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Keklikdere mahallesindeki Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı kendi evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri, Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi.

Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, aynı mahallede oturan Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz (22), Halise, Gökhan (22) ve Münevver Narin ile Edip Okraş ve Süleyman Eleftoz hayatını kaybetti. Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı ile Ferhat, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan ve Mehmet Narin ise yaralandı.

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.

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