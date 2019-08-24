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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit, 4 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu, 4 özel harekat polisi yaralandı ŞEHİT SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 1 özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.

Helikopterle Diyarbakır'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralı 5 polisten 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

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