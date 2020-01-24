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GÜNCELLEME - Doğu Anadolu'da kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:31 | Son Güncelleme

KARS VE IĞDIR'DAN KURTARMA EKİPLERİNİN BÖLGEYE GÖNDERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli, Kars, Iğdır ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da, 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kars'tan da destek için 3 ambulans, 2 UMKE, 1 AFAD ekibi olmak üzere 20 personelin deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Aygan, Elazığ'a gitmek üzere ekiplerin yola çıktığını aktararak, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde vatandaşlarımızın yanında olmak için Sayın Valimizin talimatıyla arkadaşlarımız yola çıktı. Orada yaşanan depremde görev alan arkadaşlarımıza biz de Kars olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. 5 kişilik ekibimizi bölgeye sevk ettik." dedi.

Iğdır'dan da 4 kişilik UMKE ekibinin deprem bölgesine gönderildiği öğrenildi.

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