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GÜNCELLEME - Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması

Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan ve Denizli'de yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ö. (42), M.Ö. (49), K.A. (24) ve M.M.A. (33), sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden K.A. ve M.M.A. tutuklanırken, E.Ö. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aralarında Sakarya'nın da olduğu 40 ilde internet üzerinden fuhuş vaadiyle iletişime geçtikleri 104 kişiyi banka hesaplarına para göndermelerini sağlayarak dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri takibe almış, zanlıların Denizli'de olduğunu tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda K.A, M.M.A, M.Ö. ve E.Ö. yakalanmıştı.

Şüphelilerin, telefonla arayan kişilerin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları iddia ediliyor.

Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması<br />

Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması<br />

Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması<br />

Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı Denizli'de yakalandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sakarya

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