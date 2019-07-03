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GÜNCELLEME - Dolandırıcılık şüphelisi jandarmanın yol kontrolüne takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

Marmaris'te, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve jandarma ekiplerince üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerince üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.Çetibeli Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, 48 T 5014 plakalı taksinin müşterisinin hareketlerinden şüphelendi.Jandarma ekiplerinin aramasında üzerinden 44 bin 900 dolar, 7 altın bilezik, 8'er tam ve yarım cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, 1 büyük altın lira, 1 altın zincir ile 250 lira çıkan şüpheli A.E, para ve ziynet eşyalarının kaynağını anlatamayınca gözaltına alındı. A.E, sorgusunda para ve ziynet eşyalarını, kendisini polis olarak tanıttığı Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Gülben ve Muharrem Kılıç çiftini kandırarak aldığını itiraf etti. Şüpheli ayrıca Datça ilçesinde de tanımadığı bazı kişileri cep telefonlarından arayarak kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırıcılık yapmaya çalıştığını anlattı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla telefon dolandırıcılığı

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