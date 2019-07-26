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GÜNCELLEME - Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Bolu'da, domuz avında av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yumrukaya köyünün çevresinde bulunan ormanlık alanda arkadaşları ile domuz avına çıkan Hakan Kutluata (45), arkadaşının av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı.

Kutluata'nın yaralandığını fark eden av arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Kutluata, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sırtının sol kısmından yaralanan Kutluata, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin, Kutluata ile beraber ava gittiği iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldığı, av tüfeklerine ise el koyduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Domuz avı

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