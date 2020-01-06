GÜNCELLEME - "Domuz bağı"yla bağlanmış halde ölü bulunan kişinin katil zanlıları tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda cesedi bulunan Afganistan uyruklu kişiyi öldürdükleri iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Geçen yıl 20 Aralık'ta Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan çürümüş cesedin, Farid Muhammedi'ye ait olduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik ve KGYS kameralarınca kaydedilen yaklaşık 740 saatlik görüntüyü inceledi.

Katil zanlılarının Afgan uyruklu Zuhal A, Umid R. ve Zabiullah R. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya kaçtıklarını tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla Ankara'da yakalanarak kente getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Umid R. ve Zabiullah R'nin, ifadelerinde Muhammedi'yi, arkadaşları Zuhal A. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle öldürmeye karar verdiklerini belirterek, "Bunun üzerine Farid'i plan yaparak eve çağırdık. Eve geldiğinde sopa ile başının arka kısmına vurarak yere düşürdük. Ellerini ve ağzını bağlayarak darbettikten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alıp canlı şekilde bazanın içine koyduk. Ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra çuvala koyarak götürmeye çalıştık ancak çuvaldan kan aktığı için götüremedik. Olayı hep birlikte gerçekleştirdik." beyanında bulundukları kaydedildi.