GÜNCELLEME - Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında mütalaa

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile 2'si tutuklu 12'si firari sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Cumhuriyet Savcısı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu tüm firari sanıklar ile bu dosyada yargılanan diğer 8 sanık olmak üzere 21 sanığın dosyasının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesini istedi.

Elmas, 5 sanığın "terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bir tanığın dinlenilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için duruşmaya ara verdi.

Cumhurbaşkanlığı adına avukat Halit Çokan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da takip etti.

- Müebbet istenen sanıklar

Mütalaada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe ve eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı ile tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 351 Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay Bülent Yakın ve darbeciler tarafından gözaltına alınan amiralleri İstanbul'a götüren askeri cezaevi nakil aracının şoförü eski uzman çavuş Mustafa Dikme hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklar Derya Köse, Bülent Yakın ve Mustafa Dikme'nin, hükümle birlikte tutuklanması istendi.

Savcı, "mahrem abiler" Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu, eski Kuzey Görev Grup Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Yarbay Ali ihsan Gürler ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraatını, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasını istedi.