GÜNCELLEME - Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile 2'si tutuklu 12'si firari sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Cumhurbaşkanlığı adına avukat Halit Çokan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da takip etti.
Bir tanığın dinlenilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Donanma Komutanlığı ve Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki olaylara ilişkin 14 sanık hakkında hazırladığı 16 sayfalık mütalaasını okudu.
Savcı Elmas, tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Elmas, 5 sanığın "terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, 2 sanığın, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet Savcısı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu tüm firari sanıklar ile bu dosyada yargılanan diğer 8 sanık olmak üzere 21 sanığın dosyasının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesini istedi.
- Müebbet istenen sanıklar
Mütalaada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe ve eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı ile tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 351 Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay Bülent Yakın ve darbeciler tarafından gözaltına alınan amiralleri İstanbul'a götüren askeri cezaevi nakil aracının şoförü eski uzman çavuş Mustafa Dikme hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Sanıklar Derya Köse, Bülent Yakın ve Mustafa Dikme'nin, hükümle birlikte tutuklanması istendi.
Savcı, "mahrem abiler" Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu, eski Kuzey Görev Grup Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Yarbay Ali ihsan Gürler ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraatını, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasını istedi.
Üniversite öğrencisi tutuksuz sanık İclal Altın hakkında ise darbeci firari amiralleri kiraladığı evde sakladığı gerekçesiyle, "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı eski Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Hasan Taşkömür ve eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi'nin tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi.
Savcı, firari sanıklar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Ersoy Aktaş, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Levent Dündar, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan, Özkan Yıldırım ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay Serdar Uysal, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İsmail Kara, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı Metin Delebe, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı Nurdoğan Balkaya, eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Tim Komutanı Astsubay Raif Pekgöz, tutuksuz sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nin eşi Belgin Darıcı ve eski Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Semih Aksel'in dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesini istedi.
Söz verilen sanıklar tahliyelerini talep etti, sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.
- İddianameden
İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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