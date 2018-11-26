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GÜNCELLEME - "Dövmeli" gasp zanlısı masaj salonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:46 | Son Güncelleme

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir şans oyunları bayisinin çalışanını bıçakla yaraladığı, ardından kasadaki parayı alıp kaçtığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki şans oyunları bayisine gelen U.A, iş yeri çalışanı Mehmet Berat A'yı kolundan bıçakla yaraladı, ardından kasadaki 15 bin 295 lirayı alarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Berat A'nın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, maskeli, kolunda dövme bulunan zanlının bir süre İstiklal Mahallesi'nde gezdikten sonra bir masaj salonuna girdiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, düzenledikleri operasyonla U.A'yı masaj salonunda yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında gasbettiği belirtilen 15 bin 295 lira bulundu.

Gözaltına alınan U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir gasp

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