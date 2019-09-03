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GÜNCELLEME - Drone destekli operasyonda 44 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 44 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, kentten geçecek bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Drone destekli operasyon başlatan polis, söz konusu tırı Eskişehir girişinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Noro"nun da kullanıldığı aramalarda, aracın lastiğine gizlenmiş 44 kilogram eroin bulundu.

Araçta bulunan İ.Ş. ve U.Ö, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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