HABER
  4. GÜNCELLEME - Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 7 yaralı

GÜNCELLEME - Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yıldız Cam Fabrikası'nda, henüz belirlenemeyen nedenle kazan patladı.

Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin devam ettiği fabrikadaki bütün işçiler tahliye edildi.

- Valilik açıklaması

Olaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, kazan patlaması meydana geldiği anımsatıldı.

Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, patlama sonrasında iş yerinde oluşan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, alınan ilk bilgilere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtarılan 7 kişinin ise çevredeki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Kastamonu’da komandolar, kayıp şahsı arıyorKastamonu’da komandolar, kayıp şahsı arıyor
İstanbul’da yılbaşı tedbirleri üst seviyedeİstanbul’da yılbaşı tedbirleri üst seviyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dudullu fabrika patlama

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Ankara’da eşi tarafından öldürülen Deniz Öngür son yolculuğuna uğurlandı! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

Acı veda! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.