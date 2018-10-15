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GÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:01 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan askerler, tedbir amaçlı müşahede altına alındı YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı

Düzce'de askeri aracın devrilmesi sonucu biri rütbeli 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, Kırık köyü mevkisindeki bir olaya gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, araçta bulunan Astsubay İ.Ö, erler H.H.A, A.Ç. ve M.G. yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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- "Askerlerimizin durumu çok şükür iyi"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin kullandığı aracın, ilçedeki ormanlık alanda şarampole devrildiğini ve aracın şans eseri uçuruma yuvarlanmak üzere iken bir ağaca çarparak durduğunu anlatan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz büyük bir şans eseri, kazayı ufak yaralarla atlattılar. Her iki hastanemizde ziyaretlerini yaptım. Askerlerimizin durumu çok şükür iyi ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar yaşamayız."

- Tedbir amaçlı müşahede altına alındılar

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralı askerlerin tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, Yığılca ilçesi Kırık köyü Paşabükü mevkisi orman yolundaki iş kazası ihbarı alınmasının ardından ekiplerin harekete geçtiği aktarıldı.

İhbar üzerine 1'i rütbeli 4 jandarma personelinin bölgeye gitmek üzere harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine yönlendirilen Yığılca 112 Acil Sağlık ekibi ambulansının telsiz çağrısı üzerine, arazinin sarp ve zeminin kaygan olması sebebiyle seyir halindeki askeri aracın orman yolundan şarampole kaydığı ve içerisinde bulunan jandarma personelinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilmiştir. Jandarma personelleri, bölgeye yönlendirilen takviye ekiplerce tahliye edilerek hastanelere sevk edilmiş, personel sağlık kontrolleri yapılarak tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır."

Bu arada, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da askerleri hastanede ziyaret etti.

Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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