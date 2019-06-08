GÜNCELLEME - Düzce'de düğünde silahlı kavga: 4 yaralı

Düzce'de 4 kişinin silahla yaralandığı sokak düğünündeki kavganın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çay Mahallesi'ndeki düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle İsmail B. ve Murat B. tabancayla göğüslerinden vuruldu, P.A. ve A.K. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan İsmail B. ve Murat B'yi silahla vurduğu öne sürülen Ramazan Ç, polis ekiplerince teyzesinin evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.



