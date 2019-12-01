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GÜNCELLEME - Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:06 | Son Güncelleme

VALİ DAĞLI'NIN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor.

Jandarma ekipleri de güvenlik amacıyla çevredeki araçları ve vatandaşları uzaklaştırıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın önemli bir tesis olduğunu ve pazar günü olması dolayısıyla içeride çalışan bulunmadığını belirterek, "Çevre il ve ilçelerin tamamından itfaiye istedik. En son Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuştuk. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail beyden helikopter talebimizi yaptık. Şu anda söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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