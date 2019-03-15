HABER

GÜNCELLEME - Düzce'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aydır şehir merkezinde fuhuş ve fuhşa aracılık ettiği belirlenen 12 kişiyi takibe aldı.

Fiziki ve teknik takibin ardından, fuhuş yaptığı tespit edilen D.D, K.L, M.O, H.U. ve H.H. ile yabancı uyruklu D.Z, M.A, A.S'yi gözaltına alındı.

Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen Ç.B, A.K, C.Y. ve Ş.S. ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ç.B, A.K, C.Y. ve Ş.S. adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin yakınları, adliye önünde görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polislerin araya girmesiyle grup adliye önünden uzaklaştırıldı.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece, "zorla alıkoyma, cinsel suça zorlama ve çete faaliyetinde bulunma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kadınların ise Zührevi Hastalıklar Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi (2)Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Malatya'ya şehit ateşi düştüMalatya'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce fuhuş

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.