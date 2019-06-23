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GÜNCELLEME - Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 05:22 | Son Güncelleme

Hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisinin Ankara istikameti yeniden açıldı - YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisi Ankara istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Recep Akbal idaresindeki 14 GA 119 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Taşaltı mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Tuncay İşalan yönetimindeki hidroklorik asit yüklü 01 DK 849 plakalı tanker ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Akbal yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada, D-100 kara yolunun Ankara istikameti, tankerdeki hidroklorik asit sızıntısına önlem olarak Kaynaşlı Dörtyol mevkisinden trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendiren emniyet ekipleri, sızan asitten etkilenmemek için gaz maskesi taktı.

AFAD ekibinin yaptığı incelemenin ardından tankerdeki asit, başka bir tankere aktarıldı.

Hidroklorik asidin döküldüğü yolun ve çevresinin kara yolları ekiplerince temizlenmesi sonrası D-100 kara yolunun Ankara istikameti trafiğe açıldı.

Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

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