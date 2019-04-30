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GÜNCELLEME - Düzce'de kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

Aralarında miras kavgası olduğu iddia edilen ağabeyini pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Düzce'de aralarında miras nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada ağabeyini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Darıcı Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt A. (43) ile kardeşi Mehmet A. (38) arasında, miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyine pompalı tüfekle ateş eden Mehmet A, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesini duyarak eve gelen komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüt A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mevlüt A'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Bu arada, olayın ardından kaçan Mehmet A. ise suç aleti silahla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, ağabeyinin, ortak mal ve tapuları, gönül ilişkisi bulunan bir kadının üzerine yapması nedeniyle aralarında kavga çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

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