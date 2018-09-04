GÜNCELLEME - Düzce'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Öte yandan, kayıp olan kız çocuğunun ailesinin, dün gece çocukları ile mesajlaştıklarını ancak kısa bir süre sonra iletişimin kesildiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

Drone desteği ile havadan, "Ekin" isimli arama kurtarma köpeği ile karadan yürütülen arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Çevre araması yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesinin ardından Dur'u köyün yakınındaki kırsal alanda görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine arama çalışmalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştıran Düzce ve Sakarya AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ormanlık alana girdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asar köyünde yaşayan 12 yaşındaki Dur, dün köyün yakınında hayvan otlatmak için evinden ayrıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu Rabia Dur, ekipler tarafından yaşadığı köyün yakınındaki bir dere yatağında bulundu.

Bu arada kız çocuğunun, köy halkı tarafından sokak aralarında görüldüğü bilgisine ulaşan jandarma, köy camisinin minaresinden anons yaptı.

- Dere yatağında bulundu

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren arama çalışması neticesinde kız çocuğunu yaşadığı köyün yakınındaki bir dere yatağında oturur vaziyette buldu.

Sağlık durumun iyi olduğu belirlenen kız çocuğu evine getirildi. Kız çocuğunun ailesi ile daha önceden problem yaşadığı ve bu yüzden evden kaçtığı öğrenildi.

- Valilikten açıklama

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı yazılı açıklamada, kız çocuğunun dün akşam saatlerinde evi terk etmesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Vali Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek, istihbarat ve takviye arama unsurları ile Düzce AFAD ekiplerinin katılımı neticesinde kız çocuğuna ulaşıldığını bildirdi.

Kız çocuğunun sağlıklı olduğunu aktaran Dağlı, "Çocuk sağlıklı vaziyette bulunmuş olup, ifadesi sonucu savcılık kararı doğrultusunda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne veya ailesine teslim edilecek." ifadesini kullandı.

