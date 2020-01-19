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  4. GÜNCELLEME - Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCELLEME - Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

Düzce'de kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu.

Gölyaka ilçesine bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Albayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmasından sonuç alamayınca AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Bölgeye gelen ve 30 kişiden oluşan AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve jandarma köpekli arama kurtarma ekipleri, gece köyün çevresindeki ormanlık alan, tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yaptı.

Sabah tekrar arama çalışmalarına başlayan ekipler, köye 2 kilometre mesafede bulunan bir tarlada Albayrak'ın cansız bedenini buldu.

Albayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır arama çalışması Düzce Mehmet Albayrak

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