HABER

GÜNCELLEME - Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde evleri su bastı, derenin taşması sonucu ağaçlar devrildi, ilçeyi köylere bağlayan köprü yıkıldı - Kaymakam Adem Keleş: - "Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek. Su akışı azaldı. Can kaybı yok, risk bulunmuyor, yağış durdu" DETAYLAR EKLENDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı ağaçlar ile köyleri ilçeye bağlayan köprü yıkıldı.

Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bölgeden geçen Hamamüstü Deresi taştı. Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

Taşan dere suyu bazı ağaçları devirerek sürükledi, ilçe ile iki köyü bağlayan köprü yıkıldı.

Bu arada ilçeyi direkt olarak il merkezine bağlayan kara yolu da trafiğe kapandı.

Selden dolayı endişelenerek evlerinin üst katlarına çıkan vatandaşları itfaiye, AFAD ve ilde görev yapan arama-kurtarma dernekleri üyeleri güvenli bölgelere aldı.

Olay yerine intikal eden Karayolları, İl Özel İdaresi, itfaiye ve AFAD ile arama kurtarma derneklerinin ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

- "Can kaybı ya da kayıp yok"

Öte yandan Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, taşkının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin derenin yatağından taşması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Keleş, "3 kişi evinden kurtarıldı, herhangi bir can kaybı ya da kayıp yok." dedi.

Keleş, çalışmaları yerinde incelediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hamamüstü Deresi üzerindeki köprünün olduğu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız endişelenerek evlerinde beklemek istemiş, biz de herhangi bir sıkıntıya karşı onları bulundukları yerlerden aldık. Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek. Su akışı azaldı. Can kaybı yok, risk bulunmuyor, yağış durdu."

Keleş, AFAD ve diğer ekiplerin, zarar gören vatandaşların tespiti ve bölgedeki hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağını bildirdi.

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Müslüman Kardeşler’den Ürdün’de Mursi için gıyabi cenaze namazıMüslüman Kardeşler’den Ürdün’de Mursi için gıyabi cenaze namazı
Erdoğan'dan seçim bürosu ziyaretiErdoğan'dan seçim bürosu ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.