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GÜNCELLEME - Düzce'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 21:45 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Düzce'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Çöymen'in (41) kullandığı 81 FP 494 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilçam köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine girdi.

Engebeli arazide takla atan otomobildeki Çöymen ile Tarık Şen ve İlyas Işıldak yaralandı.

İtfaiye ekibinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Nihat Çöymen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Tarık Şen ve İlyas Işıldak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Düzce trafik kazası

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