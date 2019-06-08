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GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi: 1 ölü, 4 yaralı" HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN İSMİ GÜNCELLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:06 | Son Güncelleme

"Patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan Nurullah Çetin, kurtarılamadı

Düzce'de "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu Nurullah Çetin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Aktürk idaresindeki tarım aracı, merkeze bağlı Çavuşlar Köyü 1752. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolun dışına çıkarak tarlada durabilen aracın sürücüsü Muhammet Aktürk ile kasa römork kısmında bulunan Furkan Aktürk, Onur Kibritçi, Nurullah Çetin ve 8 yaşındaki Y.A. yaralandı.

Yola ve tarlaya savrulan yaralılar olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurullah Çetin, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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