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GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:43 | Son Güncelleme

Cumayeri ilçesinde sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı - İki köprünün ulaşıma kapanması üzerine bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan sağanak, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Toplamda 5 köye ulaşım sağlanan yol ile köyler arasında bulunan iki köprünün zarar gördüğü taşkında, yolda mahsur kaldığı belirtilen vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Öte yandan yağış nedeniyle dağ yamacında meydana gelen toprak kayması sonucu köyler arasında ulaşımın sağlandığı yolun kapandığı öğrenildi.

İl Özel İdaresinin ve çevre belediyelerin iş makineleri ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Etkisini devam ettiren yağış nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksıyor.

- Valilik açıklaması

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle bölgede heyelan meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada heyelan meydana gelmiş olup, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Cumayeri İlçe Özel İdaresinin araçları 2 kamyon, 1 greyder, 1 kepçe çalışmakta ve ilçeye 4 kanal kazıcı, 1 yükleyici, 1 greyder ve 1 ekskavatör gönderilmiştir. Yol temizleme ve diğer çalışmalar devam etmektedir."

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