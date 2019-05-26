HABER

GÜNCELLEME - Düzce'de yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisindeki kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı SÜRÜCÜ KİMLİK BİLGİLERİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Ankara istikameti Taşaltı mevkisinde, İstanbul'dan Hatay'a giden A.E. yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, M.A'nın kullandığı 14 AB 476 plakalı traktör tarafından çekilen, traktör ustası Habil İpekçioğlu'nun idaresindeki plakasız traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs bankete vurdu, arızalı traktörün sürücüsü İpekçioğlu ise yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İpekçioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü M.A. ile otobüs şoförü A.E. ve 10 yolcu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kaldırıldı, bazı yolculara ayakta tedavi uygulandı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada hayatını kaybeden İpekçioğlu'nun yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer yolcuların bagajlarını alarak yol kenarında bekledikleri görüldü.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Kasapoğlu, iftarını KYK yurdunda açtıBakan Kasapoğlu, iftarını KYK yurdunda açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Düzce trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.