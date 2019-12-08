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GÜNCELLEME - Düzce'de yolcu otobüsüyle kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Tır sürücüsü gözaltına alındı SÜRÜCÜNÜN GÖZALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Düzce'de yolcu otobüsüyle kargo tırının çarpışması sonucu iki kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan Çetinkaya idaresindeki, Kamil Koç firmasına ait 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal T'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırıyla çarpıştı.

Otobüs şoförü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay kaza yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı.

Yaralı yolcular, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekiplerinin tırın dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplaması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü Erdal T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücünün savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce otobüs kazası

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