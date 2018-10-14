GÜNCELLEME - Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 15 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirmelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.
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