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GÜNCELLEME - Ebru Türel'in ses kaydı iddiasına ilişkin operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin çalışma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiye ait verileri gizli kaydetme" suçlamasıyla C.B, D.D, B.G, Y.M, C.Ö.Y, N.A. ve C.O'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerden C.B'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek'in akrabası olduğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. C.B, D.D, B.G, Y.M, C.Ö.Y. ve C.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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