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GÜNCELLEME - Edirne'de minibüs devrildi: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 12'si rütbeli asker, 13 kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 22 DV 044 plakalı hafif ticari araçla Süloğlu Belediyesi’ne ait 22 NE 563 plakalı minibüs, Demirhanlı Köyü yakınlarında çarpıştı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Süloğlu Kışlası’nda görev yapan askeri personelin mesai çıkışı Edirne’ye gelmek üzere bindiği minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 12 asker ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılardan 8’i Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne, 5’i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki yaralılardan 8'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Genel anlamda durumları iyi olduğu belirtilen ve müşahede altında tutulan diğer yaralıların ise kısa süre sonra taburcu edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demirhanlı Köyü rütbeli asker Süloğlu ilçesi

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