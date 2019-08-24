GÜNCELLEME - Edirne'de orman yangını

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeşilköy ve Beyköy köyleri arasındaki mevkide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Keşan Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına arazöz, iş makineleri ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 200 personel, 20 iş makinası ve çevre il ve ilçelerden ekipler de destek veriyor.

Yangın, Yeşilköy ve Beyköy köyleri ile Saros Körfezi'nin Erikli ve Mecidiye sahillerine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

- "Rüzgar, müdahaleyi güçleştiriyor"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının iki noktada devam ettiğini, iş makineleriyle etrafının çevrelenmeye çalışıldığını belirtti.

Canalp, şöyle konuştu:

"Rüzgarın yön değiştirmesi bazen müdahaleyi zorlaştırıyor, yer yer ilerlemelere sebebiyet veriyor. Kozalakların sıçraması neticesinde yeni yangınlar çıkıyor. Helikopterlerimiz şu anda müdahalelerini devam ettiriyor. Bölge Müdürümüz ve Orman Genel Müdürümüz de şu anda yangın bölgesinde. Bütün ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve insan gücümüz yangını söndürmeye yönelik çalışmaya devam ediyor."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da hava kararmadan kontrol altına almaya çalışılan yangının ne kadar alanda etkili olduğuyla ilgili bilgi vermenin şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle yangın olan alanda incelemelerde bulundu.

