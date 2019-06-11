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GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Midilli açıklarında bir botun devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 7 kişi öldü.

Resmi haber ajansı AMNA'ya göre, göçmenleri taşıyan bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında batması nedeniyle 2'si çocuk, 4'ü kadın 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 57 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yunanistan Temsilcisi Philippe Leclerc, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yaşanan trajedi, insanların Ege adalarına ulaşmak için bu tehlikeli yolculuğu hala gerçekleştirdiklerini acı verici bir şekilde hatırlattı." ifadesini kullandı.

BMMYK verilerine göre, bu yıl başından bu yana Yunan adalarına 10 bin 700 göçmen ulaşırken, Ege'de toplam 39 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Midilli Yunanistan

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