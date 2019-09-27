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GÜNCELLEME - Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:47 | Son Güncelleme

Koyun Adası yakınlarında botun batması sonucu 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜMÜLCİNE (AA) - Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin ilk etapta, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 5 kişinin daha cesedine ulaştığını duyuran ajansın haberinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 4’ü çocuk, 3’ü kadın 12 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Yunan basınında ise kurtarılan ve Sakız Adası’na (Hios) sevk edilen 12 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve Yunan makamlarından siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kaza Koyun Adası

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