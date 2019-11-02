GÜNCELLEME - Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 5 inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde tamamlanma aşamasındaki inşaatlardan malzeme çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, M.S. ve M.E'yi inşaattan montaj malzemeleri çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların daha önce de 4 inşaattan hırsızlık yaptıkları belirlendi, değeri 100 bin lira olan çalıntı malzemeler ele geçirildi.

M.S'nin kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

