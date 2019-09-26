HABER

GÜNCELLEME - Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Depremde 20 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI VE DETAY EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Agus Wibowo, deprem nedeniyle Ambon bölgesinde göçen evlerin altında kalan 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Ambon'da onlarca ev, kamu binaları ve bir köprünün hasar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölge genelinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Depremin ardından şu ana kadar da 54 artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Minik öğrenciler, ‘ifaiyeci amca’larının elini öpüp, kutladıMinik öğrenciler, ‘ifaiyeci amca’larının elini öpüp, kutladı
Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamın cesedi bulunduMantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamın cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ambon can kaybı deprem Endonezya maluku eyaleti

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da deprem sonrası büyük panik! Trafik kilitlendi (İBB yol durumu)

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.